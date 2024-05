Ein 79-Jähriger ist am Freitagmittag während eines Einkaufs in einem Supermarkt in Edenkoben Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei wurde dem Mann der Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen. Vermutlich hat der Täter den Geschädigten im Bereich des Ausgangs angerempelt, um an seine Geldbörse zu kommen. Den Diebstahl bemerkte der Senior jedoch erst zu Hause.