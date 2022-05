Ein Unbekannter hat auf einem Tankstellengelände in der Edenkobener Staatsstraße am Mittwoch gegen 4.30 Uhr einen Wasch- und zwei Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, ist ein Schaden von über 2000 Euro entstanden. Der Täter versuchte erfolglos, weitere Automaten aufzuhebeln. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06323 9550.