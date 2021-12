Ein bislang unbekannter Mann hat an Heiligabend gegen 19.05 Uhr eine Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter den Angestellten mit einem Messer bedroht und einen Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe erbeutet. Er flüchtete Richtung Maikammer. Täterbeschreibung: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, der Mann sprach pfälzisch. Er trug dunkle Kleidung und eine Mund-Nasen-Maske. Die Landauer Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.