Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag auf das Gelände eines Umspannwerks in der Venninger Straße in Edenkoben eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schnitten sei ein Loch in den Zaun, um das Areal zu betreten. Danach brachen sie einen Container auf und stahlen ein Werkzeug zum Kabelaufrollen. Der Sachschaden liegt um die 2000 Euro, schätzt die Edenkobener Polizei. Hinweise per Telefon an die Beamten unter 06323 9550.