Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch zwei hochwertige Autos in Offenbach gestohlen. Das hat die Kriminalpolizei mitgeteilt. Im Queichtalring stahlen die Täter einen Audi Q5 aus einem Carport, in der Gartenstraße einen in einer Hofeinfahrt geparkten schwarzen Audi A6 Avant. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de.