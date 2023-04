In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte zwischen 19 und 8 Uhr auf dem Ludwigsplatz in Edenkoben aus einem Pavillon einen Karton mit Kosmetikartikeln gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat die Beute einen Wert von mehr als 1000 Euro. Die gestohlenen Kosmetikartikel waren über das Wochenende auf dem Ludwigsplatz deponiert, weil am Samstag und Sonntag dort der alljährliche Garten- und Pflanzenmarkt stattfand. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.