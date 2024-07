In der Nacht auf Freitag, 19. Juli, wurden in einem Gartengrundstück in der Etanger Straße in Edenkoben circa 50 Feigen von einem Feigenbaum entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich, über eine Sandsteinmauer, Zugang zu dem Gartengrundstück und ernteten die Früchte, wie die Polizei mitteilt. Hinweise auf den oder die Täter sind bislang nicht bekannt. Die Polizei, Telefon 063232 9550, oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de, bittet um Mithilfe.