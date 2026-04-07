Unbekannte haben in Edenkoben Diesel aus zehn Lastwagen gestohlen. Die Täter brachen am Wochenende auf einem Firmengelände in der Staatsstraße Tankdeckel auf und zapften den Kraftstoff ab. Laut Polizei gelangten die Täter über einen Feldweg auf das Grundstück. Dort beschädigten sie den Maschendrahtzaun und öffneten die Tankdeckel der Fahrzeuge mit Gewalt. Die Polizei vermutet, dass der Diesel in mitgebrachten Kanistern abtransportiert wurde. Welche Menge entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise: Telefon 06323 9550.