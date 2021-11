Bislang Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag auf das Gelände einer Firma im Industriegebiet in Edenkoben eingebrochen und stahlen dort aus mehreren Baumaschinen circa 900 Liter Dieselkraftstoff. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei auch die Tankdeckel der Baumaschinen beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 1700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.