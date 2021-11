Unbekannte haben am vergangenen Wochenende den Schlüssel eines Baggers gestohlen. Laut Polizei hielten sich die Täter zunächst unberechtigt in einem Baucontainer in der Enggasse auf. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, bittet die Polizei, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.