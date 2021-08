In der Zeit von Dienstag bis Freitag vergangener Woche wurde das Bahnhofsgebäude in Edenkoben mit diversen Farbschmierereien beschädigt. Laut Polizei haben die unbekannten Täter mit roter Farbe mehrere Schriftzüge und Symbole auf die Wand im rückwärtigen Bereich aufgesprüht. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06323 9550.