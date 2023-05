Das Krankenhaus ist nun aus einigen Richtungen schwerer zu erreichen – jo. Meine Güte. Wer muss denn jeeemals dringend ins Krankenhaus? Kaum jemand, richtig. Eher das Gegenteil ist der Fall. Sie glauben das nicht? Hören Sie mal den Fachkräften zu. Erinnern Sie sich noch an den Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung, der den Patienten um den Jahreswechsel herum vorwarf, mit Weichei-Krankheitssimulationen das heilige Gut „Arzt-Zeit“ zu verschwenden? Oder die Leute, die fordern, man solle eine Gebühr zahlen, weil das Leute vom Besuch der Notaufnahme abhalte? Oder an den Rettungssanitäter, der laut dem Münchener Merkur Mitte April sagt: „Von zehn Einsätzen ist nur einer ein echter Notfall“? Da es also eh keinen Grund zu geben scheint, das Krankenhaus ohne ärztlichen Segen, Helikopter-Flugbereitschaft oder Blaulicht-Fahrt aufzusuchen, dürften auch die paar Umwege für uns nervendes, jammerndes und kostenverursachendes Vielleicht-Patientengesocks kein Problem sein. Zynisch? Ja. Ist es.