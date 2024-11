Im Stadtbereich Edenkoben sind am Dienstagmittag drei nach Geld bettelende Personen gemeldet worden, teilt die Polizei mit. In der Metzgergasse seien zwei Männer und eine Frau an einem Anwesen aufgetaucht und hätten um Geldspenden gebeten. Trotz intensiver Nachschau konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden, Telefonnummer 06323 9550.