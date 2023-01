Unbekannte sind in das Gebäude einer Firma eingebrochen, die ihren Sitz in der Straße In den Birkenwiesen in Offenbach hat. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat zwischen Freitag und Silvester ereignet. Die Täter haben mittels brachialer Gewalt eine Tür aufgehebelt, um sich Zugang ins Gebäude zu verschaffen. Sie entwendeten unter anderem einen Tresor mit Bargeld. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 entgegen.