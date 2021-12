Eine Streife der Polizeiinspektion Edenkoben bemerkte am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Luitpoldstraße in Edenkoben einen Transporter, an dem beide Kennzeichen fehlten. Eine Überprüfung ergab laut Polizei, dass das Fahrzeug bereits im März 2021 außer Betrieb gesetzt wurde und somit nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Sohn des Halters wurde verständigt und kümmerte sich um das Abschleppen des Transporters. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen den Fahrer und den Halter des Transporters ein.