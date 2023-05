In der Poststraße in Edenkoben ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Firmentransporter aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden an dem Fahrzeug die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Schlüsselbund, ein Rucksack mit privaten Unterlagen sowie Zigaretten gestohlen. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.