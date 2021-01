Als Polizisten am Dienstagabend einen 18-jährigen Autofahrer in Edenkoben kontrollierte, wurden sie stutzig. Seine Pupillen reagierten sehr träge und er zeigte weitere drogentypische Verhaltensweisen. Ein Schnelltest brachte dann auch die Bestätigung. Die Beamten kassierten seinen Führerschein und ordneten eine Blutprobe an. Gerade Fahranfänger können in solchen Fällen empfindliche Strafen erwarten. Die Probezeit kann bis zu zwei Jahre verlängert werden.