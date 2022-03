Was für ein Schreckmoment. Aber im Endeffekt ist ja alles noch mal gut gegangen. Am Samstag gegen 21 Uhr hat ein 58-jähriger Baden-Württemberger seine 51-jährige Ehefrau bei der Polizei Edenkoben als vermisst gemeldet, wie diese berichtet. Es stellte sich heraus, dass das Ehepaar tagsüber die Mandelmeile in Edenkoben besucht und sich dort gegen 18.30 Uhr aus den Augen verloren hatte. Da die Frau weder im Bereich der Mandelmeile aufzufinden war noch über ihr Handy erreichbar, leitete die Polizei eine Suche ein. Durch Kontakt zu den Familienmitgliedern in Baden-Württemberg konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass das Ehepaar geplant hatte, in einem Hotel in Edenkoben zu übernachten. Bei der Suche in den ortsansässigen Hotels wurde die Frau in einem der Hotels wohlbehalten angetroffen, sodass das Ehepaar gegen 23 Uhr wieder zusammengeführt werden konnte.