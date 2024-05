Nachdem sich Bürger über zu schnell fahrende Autos in der Luitpoldstraße in Edenkoben beschwert hatten, hat die Polizei am Freitagnachmittag den Verkehr kontrolliert. In einer halben Stunde wurden vier Fahrer erwischt und belangt, die sich nicht an das Tempo-30-Limit hielten, wie die Polizei mitteilt. Der Schnellste war mit 42 Stundenkilometern unterwegs.

Zudem nahmen die Polizisten an diesem Freitagnachmittag auch den Verkehr im Bereich des Seniorenheims in der Radeburger Straße vor, wo ebenfalls ein Tempo-30-Limit gilt. Dort wurden 16 Autofahrer verwarnt, die zu schnell unterwegs waren. Ein Fahrer war so schnell, dass gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet werden musste, berichtet die Polizei. Diese weist darauf hin, dass sie gerade an Orten, an denen sich verkehrsschwache Personen aufhalten, die Geschwindigkeitskontrollen intensivieren werde.