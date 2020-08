Die Polizei hat am Dienstag von 9.30 bis 10.30 Uhr den Verkehr in der Weinstraße in Edenkoben kontrolliert. Vor dem Schulzentrum gilt Tempo 30. Doch das hat etliche Fahrer nicht interessiert. Die Beamten erwischten 18 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Laut Polizei hatte der unrühmliche Spitzenreiter 55 Sachen drauf.

Eine 36-jährige Autofahrerin erledigte telefonisch ihre Angelegenheiten, während sie an der Polizei in der Luitpoldstraße vorbeifuhr. Sie erwartet ein Bußgeld von 100 Euro. Zudem kassiert sie einen Punkt in Flensburg, wie die Polizei mitteilt.