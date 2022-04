Die Telekom wird ein Glasfasernetz für 11.500 Haushalte in Landau ausbauen. Die ersten Arbeiten beginnen bereits in den kommenden Wochen im Gewerbegebiet Nord und Horstring. Der weitere Ausbau der Innenstadt soll dann größtenteils im Jahr 2023 erfolgen, wie das Unternehmen und die Stadt am Dienstag mitteilten. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Das ermöglicht mehrere datenintensive Anwendungen gleichzeitig, wie zum Beispiel Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig. Schnelle Glasfaser-Hausanschlüsse für Privathaushalte wurden zuletzt vor allem für die Stadtdörfer vom Unternehmen Deutsche Glasfaser angeboten. Oberbürgermeister Thomas Hirsch bezeichnete den flächendeckenden Glasfaserausbau als eine der „wichtigsten Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung“. Er sei nicht nur für Privathaushalte wichtig, sondern ein wesentlicher Standortfaktor für Unternehmen. Weil Landau als gut versorgt gilt, wird der Ausbau nicht von Bund und Land gefördert. Er kommt nur dann zustande, wenn sich ein Telekommunikationsunternehmen von sich aus engagiert.

Nach Angaben von Telekom-Regionalleiter Gerd Schäfer gibt es den Hausanschluss im Wert von rund 800 Euro jetzt kostenlos. Voraussetzung ist, dass man sich bei der Telekom meldet. Wenn Mieter einen solchen schnellen Anschluss wünschen, nimmt die Telekom Kontakt zum Vermieter auf. Dann wird besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft. Weitere Infos zu Verfügbarkeit und Tarifen gibt es im Netz unter www.telekom.de/glasfaser oder im

Telekom Shop Landau in der Gerberstraße 29.