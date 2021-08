Die Deutsche Glasfaser wird in allen Landauer Stadtdörfern neue Internetverbindungen legen – bis auf Queichheim. Auch die Wollmesheimer Höhe wird nicht berücksichtigt, da sich dort ebenfalls zu wenige für das Angebot des nordrhein-westfälischen Unternehmens interessiert haben. Diese Entscheidung war erwartet worden, nachdem die Schlusslichter bei nur 16 und 18 Prozent Vertragsabschlüsse liegen, die anderen Stadtdörfer jedoch auf 31 bis 53 Prozent kommen. Alle Ortsteile zusammengefasst, lag der Schnitt nach Angaben auf der Homepage der Firma am Freitag, 13. August, bei 35 Prozent.

Am Mittwoch nun teilt die Deutsche Glasfaser mit, die Nachfragebündelung sei erfolgreich gewesen: Mehr als 40 Prozent der Haushalte hätten Verträge unterzeichnet. Diese Zahl ist immer die magische Grenze, die für einen Ausbau erforderlich ist. Wie es in der Pressemitteilung heißt, wird die exakte Quote für die Orte noch ermittelt. „Mit dem simplen Zählen der eingegangenen Verträge ist es dabei nicht getan“, betont Projektmanager Christopher Drawer. „Die Formulare müssen verifiziert werden, um zum Beispiel Doppelbuchungen herauszufiltern.“

Buchungen online

Wie geht es nun weiter? Nach der offiziellen Freigabe der Geschäftsführung beginnen die detaillierten Vorbereitungen für den Ausbau, heißt es weiter. Jeder, der einen Vertrag eingereicht habe, werde über die weiteren Schritte informiert und kontaktiert. Adressen in Queichheim und auf der Wollmesheimer Höhe würden aus dem System der möglichen Buchungen herausgenommen. In allen anderen Stadtdörfern können online weiterhin Verträge abgeschlossen werden.

Der erste Schritt des Ausbaus ist die Festlegung auf den Standort des Pop – Point of Presence. Das ist die Hauptverteilstation, von der aus die Kabel verlegt werden. Das Aufstellen des Pop ist das erste sichtbare Zeichen des Ausbaus. Im Anschluss daran beginnt das Generalunternehmen mit dem Tiefbau.

Info

Die Deutsche Glasfaser hat eine kostenlose Bau-Hotline unter der Nummer 02861 890 60 940 geschaltet, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr.