Ein angeblicher Mitarbeiter eines Kreditinstituts hat am Dienstag versucht, einen 63-Jährigen aus dem Raum Edenkoben zu betrügen. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Demnach rief der Unbekannte den Mann an und behauptete, dass er bereits 2014 an einem Gewinnspiel teilgenommen und die dafür fälligen Gebühren noch nicht bezahlt habe. Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Berlin würde die Pfändung seines Kontos bevorstehen. Um dem zu entgehen, sollte der Südpfälzer 9000 Euro an ein Konto in Koblenz überweisen. Der Mann fiel jedoch nicht auf die Masche herein und legte den Hörer auf. Die Polizei rät: Bürger sollten bei derartigen Anrufen sofort auflegen. Falls möglich, sollten sie die Rufnummer notieren und diese der Polizei melden. In jedem Fall sollten sie eine Strafanzeige erstatten.