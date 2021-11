Die Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche der Universität Koblenz-Landau ist an der Studie Bestforcan beteiligt. Es handelt sich dabei um ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt, das in der Südpfalz Traumatherapie für Kinder und Jugendliche anbietet. Hierzu werden noch Teilnehmer im Alter zwischen fünf und 20 Jahren gesucht. In der Studie wird eine wissenschaftlich überprüfte traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie angewendet, die bei vielen Kindern und Jugendlichen zu Behandlungserfolgen führt. Kinder und Jugendliche beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigten können sich unter Telefon 06341 28035800 für das Programm anmelden. Nach einer umfassenden Diagnostik folgt die Behandlung mit einer Dauer von zirka 15 Sitzungen und einer Nachuntersuchung, die sechs Monate nach Beendigung der Behandlung vorgesehen ist. Weitere Infos zum Projekt gibt es online unter www.bestforcan.de.