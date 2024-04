Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montagabend mit der Polizei in Edenkoben eine Verfolgungsjagd geliefert. Nach Angaben der Beamten sollte der Teenager gegen 20.30 Uhr in der Luitpoldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten habe der junge Mann jedoch mit seinem Motorrad beschleunigt und sei über den Parkplatz eines Einkaufmarktes gefahren. Dabei habe er auch Passanten gefährdet. An der Ortsausfahrt in Richtung Edesheim sei es den Polizisten dann gelungen, den 17-Jährigen anzuhalten. Dort sei festgestellt worden, dass die Betriebserlaubnis des Motorrads erloschen war. Der Teenager muss sich laut Polizei nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Personen, die durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.