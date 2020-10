Vermutlich weil sie ihren digitalen Freundeskreis anwachsen lassen wollten, haben sich am Freitagabend zwei 16 und 17 Jahre alte Teenager eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs eingehandelt, wie die Polizei berichtet. Was war geschehen? Zeugen hatten der Polizei kurz nach 21 Uhr zwei Einbrecher gemeldet, die sich an der Grundschule in Edenkoben zu schaffen machten. Da sich die Täter gestört fühlten, flüchteten sie. Die Beamten konnten sie jedoch ausfindig machen. Im Beisein ihrer Eltern gaben die Jugendlichen an, versucht zu haben, auf das Dach des Schulgebäudes zu gelangen, um Selfies für ihre Social-Media-Kanäle zu fertigen.