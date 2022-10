Taschendiebe haben am Freitag gegen 12 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Staatsstraße in Edenkoben zugeschlagen. Einer 72-Jährigen wurde der Geldbeutel aus ihrem Einkaufstrolley geklaut, wie die Polizei mitteilt. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.