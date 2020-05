Einer 67-jährigen Seniorin ist am Freitag gegen 14.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße der Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten zwei bisher unbekannte Täter die Brieftasche während des Einkaufs aus der Handtasche der Frau. Anschließend sollen die Diebe mit der gestohlenen EC-Karte Bargeld vom Konto der Bestohlenen abgehoben haben. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 500 Euro. Bei den beiden Tätern soll es sich um eine schlanke Frau, ungefähr 30 Jahre, dunkle Haare, und einen schlanken Mann, ebenfalls 30 Jahre, dunkle Haare und Tattoo auf dem linken Arm, gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.