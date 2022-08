Die Feuerwehr Offenbach veranstaltet am Sonntag ab 10.30 Uhr einen Tag der offenen Tür in und ums Feuerwehrgerätehaus im Konrad-Lerch-Ring. Für die Kinder gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Rundfahrten im Feuerwehrauto, Spritzwand und Spielen. Am Nachmittag machen die Jugendfeuerwehr und die aktive Wehr Hochstadt Vorführungen. Das THW Landau und die Offenbacher Wehr zeigen ihre Fahrzeuge und bieten Rundfahrten im Drehleiterfahrzeug an. Der Tag endet mit einer Tombola.