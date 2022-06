Die Stadt Landau und die Energie Südwest laden für Sonntag, 19. Juni, 12 bis 18 Uhr, zum Tag der Eletromobilität in die Fortstraße am Alten Meßplatz.

Präsentiert werden unter anderem das Elektroauto-Carsharing-Programm Esel der Energie Südwest. Weiter geht es von E-Bikes über Elektro-Roller bis hin zu Lastenrädern. Auch ein Lieferservice per E-Lastenrad ist in Landau etabliert und vor Ort. Dazu kommen Info-Stände, unter anderem vom Solarinformationszentrum Neustadt. Am Stand der Energie Südwest erfahren private und gewerbliche Besitzer eines E-Autos, wie sie die im Jahr 2022 eingeführte Klimaprämie erhalten können.