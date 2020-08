Von Sebastian Böckmann

Der Edenkobener Türenhersteller Biffar übernimmt das Herxheimer Unternehmen Löffelfenster. Das hat Bernd Löffel, geschäftsführender Gesellschafter des Fensterbauers, am Montag mitgeteilt. Die Löffel Fenster + Fassaden GmbH & Co. KG mit Sitz in Herxheim ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit mehr als neunzigjähriger Geschichte, das aus einem kleinen Handwerksbetrieb hervorgegangen ist und heute 96 Mitarbeiter beschäftigt. Daran soll sich auch nichts ändern, sagte Bernd Löffel, der zusammen mit seinem Cousin Otto den Familienbetrieb leitet. Beide bleiben demnach auch „bis auf weiteres Geschäftsführer und dem Unternehmen somit weiterhin verbunden“. Löffel gibt als Grund des Zusammenschlusses eine Nachfolgelösung an, eine familieninterne Nachfolge habe sich nicht ergeben.