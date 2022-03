Zum 21. Mal treffen sich am Samstag und Sonntag, 2. und 3. April, unter anderem Töpfer, Künstler und Musiker in den Schlosshöfen des Schloss Edesheim bei Edenkoben. Professionelle Kunsthandwerker zeigen das ganze Spektrum ihres kreativen Schaffens. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein großes Programm.

Neben alter japanischer Brenntechnik werden auch feine handgefertigte Goldarbeiten und besondere Flechtwerkgestaltung gezeigt. Auch musikalisch wird den Kunstliebhabern von 12 bis 17 Uhr etwas geboten. Neben einer Jazz Matinee auf der Schlossbühne mit „Lazulis“ gibt es auch Latino-Musik mit Chilenischer Harfe. Kulinarische Köstlichkeiten der Schlossgastronomie sollen das Programm abrunden. Diese gibt es jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf Euro, Jugendliche bis 17 Jahren zahlen zwei Euro. Kinder sind frei.