Der Polizei wurde am Freitagabend um 22.20 Uhr ein 55 Jahre alter Mann aus Niedersachsen gemeldet, der auf sein Handy starrend durch die Weinstraße wandelte und einen festverankerten Poller nicht wahrgenommen hatte. Dabei stürzte der Mann, verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. „Smombies“ nennt man solche Personen, die durch ihr Handy so stark abgelenkt sind, dass sie kaum noch ihre Umwelt wahrnehmen. Laut Unfallforschung ist jeder sechste Fußgänger durch sein mitgeführtes Mobiltelefon abgelenkt. Die Polizei appelliert: Im Straßenverkehr ist das Starren auf das Handy auch für Fußgänger ein gefährlicher Umstand. Man verstößt dabei gegen die Sorgfaltspflicht und kann gebührenpflichtig verwarnt werden.