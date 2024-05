Vermutlich infolge eines Fahrfehlers stürzte am Samstag kurz vor 20 Uhr ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer am Kreisel Villastraße/Weinstraße, wie die Polizei berichtet. Der Mann verletzte sich leicht am Kopf und an der Hüfte. Erste Hilfe durch den hinzugerufenen Rettungsdienst lehnte er ab. Einen Helm trug der Fahrer nicht. Die Polizei appelliert: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.