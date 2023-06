Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag das Stromkabel eines Wohnwagens durchtrennt, welcher auf dem Ludwigsplatz in Edenkoben abgestellt war. Dem Eigentümer bemerkte das, weil sein Kühlschrank ausgefallen war, wie es in dem Polizeibericht heißt. Hinweise auf verdächtige Personen, die dafür verantwortlich sind, nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.