Peter Karl, Betreiber des Gloria Kulturpalastes in Landau, und die Stadt Landau haben den Streit um die Anzahl der erlaubten Partys beigelegt. Nach wie vor seien Kulturveranstaltungen im Gloria prägend, aber die Stadtverwaltung werde 24 Partys in diesem Jahr nicht beanstanden, erläuterte Bauamtsleiter Christoph Kamplade. Im Raum hatten 17 Partys gestanden – viel zu wenige, um das Gloria halten zu können, hatte Karl argumentiert. Oberbürgermeister Dominik Geißler, dem eine Lösung für das Gloria sehr am Herzen lag und der Nachtkultur in Landau fördern möchte, freute sich am Freitag, dass die Spannungen ausgeräumt seien. Der Stadtrat hat einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht, der in der östlichen Innenstadt ein Kerngebiet ausweist, in dem Tanzveranstaltungen unbegrenzt erlaubt sein sollen. Bis dieser Plan rechtsgültig ist, werden sich Peter Karl und Bauamt über die Anzahl der Partys verständigen.