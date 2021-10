In die Haare geraten sind sich am Samstag gegen 18 Uhr ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer auf einem Wirtschaftsweg zwischen Edesheim und Edenkoben. Die Wirtschaftswege werden aufgrund der Baustelle in Edesheim häufiger missbräuchlich als Ausweichstrecke benutzt, teilt die Polizei mit. Der 52-jährige Fahrradfahrer fühlte sich durch den 28-jährigen Pkw-Fahrer belästigt und ließ diesen daher nicht passieren. Daraufhin fuhr der Pkw-Fahrer immer wieder dicht auf und hupte mehrfach, um sich so Platz zu verschaffen. Dies führte im Anschluss zu einem Streit zwischen den beiden Beteiligten. Vor Ort gab sich der Pkw-Fahrer als Erntehelfer zu erkennen, welcher aufgrund der Weinlese zum nahegelegen Wingert unterwegs war. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.