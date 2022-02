Ein 22-jähriger Autofahrer hat eine Strafanzeige am Hals, weil er am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Maikammer und Edenkoben zu einem abenteuerlichen Fahrmanöver angesetzt haben soll. Die Polizei sucht nach Zeugen, die von dem Geschehen etwas mitbekommen haben. Der Mann soll eine 32-jährige VW-Fahrerin zu einer Vollbremsung gezwungen haben, weil er trotz Überholverbots an ihr vorbeifuhr. Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen zu vermeiden, konnte er gerade noch einscheren. Was allerdings dazu führte, dass die 32-Jährige stark auf die Bremse treten musste, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden. Der 22-Jährige konnte später in der Weinstraße kontrolliert werden, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.