Die Fahrbahndecke der Kreisstraße 6 zwischen dem Parkplatz Lolosruhe und der Zufahrt zum Naturfreundehaus Edenkoben soll noch in diesem Jahr erneuert werden. Der Kreisausschuss Südliche Weinstraße hat jetzt den Auftrag an das Pirmasenser Unternehmen Peter Groß Infrastruktur vergeben, nachdem der Landesbetrieb Mobilität in Speyer die Arbeiten ausgeschrieben hatte. Mit rund 330.000 Euro hatte die Pirmasenser Firma unter sechs Bewerbern das günstigste Angebot abgegeben. Im Haushalt 2022 sind die geplanten Bauarbeiten mit 400.000 Euro berücksichtigt. Das Vorhaben ist nicht förderfähig.