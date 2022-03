Häufig passieren Auffahrunfälle an der A65-Anschlussstelle Edenkoben, weil Autofahrer das Stoppschild missachten und ungebremst auf die K6 Richtung Edenkoben einfahren, wie die Polizei berichtet. Deswegen hat sie an der Stelle am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr den Verkehr kontrolliert. 17 Fahrer, die das Stoppschild ignorierten, wurden mit 15 Euro verwarnt. Die Polizei warnt: Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.