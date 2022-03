Stolperfallen ohne Ende hat RHEINPFALZ-Leserin Ursula Manz aus dem Fliegerviertel auf ihrem Weg in die Innenstadt in der Ferdinand-Koch-Straße ausgemacht.

Die nach einem Landauer Maler benannte Straße bietet einen alles andere als malerischen Anblick. Da ist nicht nur die Plakatwand, von der die Werbung in Fetzen hängt, es sind vor allem die Putzbrocken auf dem Gehweg. Die sind von der Einfassungsmauer eines großen Grundstücks abgefallen, bei dem es sich offenbar um einen Bauhof oder das Zwischenlager für Erdaushub eines Bauunternehmens handelt. Glasscherben ergänzen das Programm. Manz und etliche ihrer Bekannten stört aber weniger der hässliche Anblick, als vielmehr die Stolpergefahr für all jene, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder in der Dunkelheit die Brocken schlichtweg übersehen. Vor 14 Tagen habe sie die Stadt telefonisch auf das Problem hingewiesen, aber passiert sei noch nichts, sagt sie.

Tatsächlich ist die Gefahrenstelle seit dem 20. Februar auch im Internet-Mängelmelder-Portal der Stadt eingetragen mit dem Vermerk: „Diverse gefährliche Stellen mit Scherben. Außerdem Verschmutzung durch abgeblätterten Putz von der Mauer“. Verblüffend: Als Statusbeschreibung steht dort „gelöst“, wovon keine Rede sein kann. Die Stadtverwaltung versichert, die Bauordnungsabteilung werde sich der Sache annehmen.