Die protestantische Stiftskirchengemeinde Landau kündigt für Sonntag, 21. November, ab 11 Uhr eine Impfaktion in ihrem Gemeindehaus am Stiftsplatz an. Die Corona-Schutzimpfungen werden durch das mobile Impfteam des DRK durchgeführt, teilt Pfarrer Jürgen Leonhard mit. Die Aktion gehe bis 18 Uhr oder solange der Impfstoff reicht. Leonhard weist darauf hin, dass Interessierte Personalausweis, Impfausweis und Krankenkassenkarte mitbringen sollten. Bei Minderjährigen zwischen zwölf und 15 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter anwesend sein, Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren benötigen das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten.