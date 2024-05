Durch den Starkregen am Sonntagmorgen war in Edenkoben die Unterführung der K6 unter den Bahngleisen am Ortsausgang Richtung Venningen nicht mehr befahrbar, wie die Polizei berichtet. Ein Autofahrer hatte dies kurz vor 6 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr musste anrücken und das Wasser abpumpen. Der Verkehr wurde umgeleitet. Gegen 8 Uhr war die Straße wieder frei.