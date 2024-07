Stadt für Verkehr gesperrt

Am 3. Oktober ist der Bréal-Marathon. Ohne Ausnahmegenehmigung dürfen keine Autos fahren. Es wird Shuttle-Busse geben, der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Was auf Stadt und Umland zukommt.

Grüner Pfeil: Was willst du mir sagen?

Wir über uns: Wie eine kurz aufleuchtende Ampel in der Landauer Innenstadt für viele Fragezeichen sorgt

Alles selbst gemacht

Mittagstisch: Kuchen und Torten gibt es in jedem Café. Das Neue Herzog in Bad Bergzabern bietet aber auch warme Mittagessen an. Und in denen steckt viel Handarbeit.

Standortschießanlage bekommt fünfte Bahn

Vier Schießbahnen hat die Sammelstandortschießanlage bereits. Nun soll eine Fünfte hinzukommen – eine für Pistole und Maschinengewehr. Das Gelände wächst. Dafür müssen aber auch Bäume weichen.

In der Kita ausgesetzt: Kinder finden Katze

Kinder der Kita St. Georg haben am Donnerstagmorgen beim Spielen im Garten einen Karton entdeckt. Als die Erzieher ihn öffneten, trauten sie ihren Augen nicht: Drinnen kauerte eine Babykatze. Die Geschichte wartet auf ein Happy-End.

Sanierung der L556 beginnt im August

Ab August wird die Fahrbahn der L556 zwischen Hagenbach und Neuburg saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund 3 Monate und beginnen in Hagenbach an der Rheinstraße in Höhe Industriestraße und enden am Ortseingang von in Neuburg.