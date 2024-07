Ab August wird die Fahrbahn der L556 zwischen Hagenbach und Neuburg saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund 3 Monate und beginnen in Hagenbach an der Rheinstraße in Höhe Industriestraße und enden am Ortseingang von in Neuburg.

Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt, muss die Landesstraße während der Arbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden. Der Verkehr werde überörtlich über Hagenbach, Neulauterburg und Berg im Zuge der L 540 umgeleitet. Die Sanierung ist in drei Bauabschnitte unterteilt.

Die Gesamtlänge der zu sanierenden Strecke beträgt rund drei Kilometer, die Bauzeit für alle drei Abschnitte soll laut LBM aller Voraussicht nach bei rund drei Monaten liegen. Die Baukosten belaufen sich auf etwa eine Million Euro. Über den genauen Baubeginn der einzelnen Bauabschnitte will der LBM noch informieren.

Da aufgrund der Straßensperrung der Radweg zwischen Hagenbach und Neuburg voraussichtlich vermehrt genutzt wird, erinnert der LBM die Grundstückseigentümer entlang der Strecke daran, Bäume und Sträucher bis 31. Juli zu schneiden, um für ausreichend Lichtraumprofil zu sorgen. Sollten Anfang August die Eigentümer ihrer Pflicht nicht nachgekommen sein, werden die Arbeiten von der Straßenmeisterei in Kandel auf Kosten der Grundstücksbesitzer ausgeführt. Dabei wird von der Behörde bereits jetzt darauf hingewiesen, dass Regressforderungen jeglicher Art ausgeschlossen sind. Dies entbindet jedoch nicht die Anlieger von ihrer generellen Pflicht zur Wahrung der Verkehrssicherheit an ihren Grundstücksgrenzen.