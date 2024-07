Kinder der Kita St. Georg haben am Donnerstagmorgen beim Spielen im Garten einen Karton entdeckt. Als die Erzieher ihn öffneten, trauten sie ihren Augen nicht: Drinnen kauerte eine Babykatze. Die Geschichte wartet auf ein Happy-End.

„Zwei Mädchen von unserer Gruppe sind plötzlich mit einem Karton gekommen“, sagt Carmen Gschwind, Erzieherin in der katholischen Kita. Beschriftung – Fehlanzeige. Der Karton war zugeklebt.

Als sie den Karton in den Händen hatte, hatte sie gleich das Gefühl, das sei „was Lebendiges“ drin, erzählt die Erzieherin. An der Seite waren drei Löcher reingebohrt, die aber auch teilweise mit Klebeband verdeckt waren. Abseits von den Kindern haben die Erzieherinnen den Karton schließlich geöffnet. „Wir wussten ja nicht, was da drin ist“, sagt die Kita-Leiterin Stephanie Verlohner. Die kleine Katze, die sie entdeckten, habe die Frauen „mit großen Augen“ angeschaut.

Auf ungefähr sechs Wochen schätzen die Erzieherinnen die Babykatze. Viel dran an ihr sei nicht gewesen: „Man hat richtig das Skelett gespürt“, so Stephanie Verlohner. Ein bissel benommen, aber zutraulich sei sie gewesen, ergänzt ihre Kollegin. Natürlich kamen dann auch die aufgeregten Kinder gestürmt, um die Katze zu sehen.

Ordnungsamt bringt die Katze weg

Lange konnte das Kitten natürlich nicht in der Kita bleiben. Die Polizei, die die Erzieherinnen verständigt hatten, sei zwar nicht zuständig gewesen. Die Beamten hätten aber telefonisch organisiert, dass das Ordnungsamt vorbeikommt. Ein Verwaltungsmitarbeiter habe das Kätzchen in die Tierauffangstation in Lustadt gebracht.

Warum jemand eine kleine Katze in der Kita aussetzt– darüber können die Erzieherinnen nur Vermutungen anstellen: Vielleicht habe sich der Besitzer gedacht, hier werde sie auf jeden Fall gefunden und eine der Familien biete ihr ein neues Zuhause. Der Karton lag nicht weit vom Zaun entfernt, im Schatten der Bäume auf dem Kita-Gelände.

Natürlich ist den Kindern das Schicksal der Katze nicht egal. Sie hätten viele Fragen zu dem Babykätzchen und was ihm passiert sei, berichtet die Kita-Leiterin einen Tag nach dem Vorfall. „Das ist immer noch Thema“, ergänzt Carmen Gschwind.