Ärmere Familien tun sich in Landau schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Daran ändert auch ein Wohnberechtigungsschein nichts, weil es zu wenig geförderten Wohnraum gibt und viele Vermieter „diskriminierte Haushalte“ ablehnen. So hat es die SPD im Stadtrat geschildert. Ihr Vorschlag: Die Stadt soll Belegungsrechte an Wohnungen erwerben.

Belegungsrechte würden bedeuten, dass die Stadt die Differenz zwischen jenen 6,40 Euro pro Quadratmeter, die für geförderten Wohnraum (Sozialwohnungen) verlangt werden, und