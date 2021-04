Die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecken zwischen Landau und Herxheim sowie Landau und Germersheim bleibt auf der politischen Agenda: Die Stadt Landau versucht, mit einer Resolution beim Bundesverkehrsministerium Druck zu machen.

Ende der 1990er-Jahre sind auf den beiden Nebenstrecken in der Südpfalz zum letzten Mal Züge gerollt, aber komplett aufgegeben wurden die Trassen nicht. Anfang 2019 hatten sich unter dem Eindruck von Klimawandel und Mobilitätswende die drei CDU-Verwaltungschefs Fritz Brechtel (Kreis Germersheim), Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße) und Thomas Hirsch (Landau) für die Reaktivierung ausgesprochen. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr in Kaiserslautern, zu dem sich die Kreise und Städte im Süden von Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen haben, gab in der Folge eine Kosten-Nutzen-Untersuchung für die Wiederinbetriebnahme in Auftrag. Doch das Ergebnis vom Dezember 2020 war ernüchternd: Das Projekt wurde als unwirtschaftlich eingestuft, obwohl insbesondere auf der Strecke Landau – Germersheim hohe Fahrgastzahlen vorhergesagt wurden.

Umwelt stärker gewichten

Mit diesem Ergebnis wollen sich die beteiligten Kommunen nicht abfinden. Umweltaspekte wie die CO2-Einsparung und der geringere Flächenverbrauch der Schiene im Vergleich zur Straße müssten stärker gewichtet werden. Deshalb wollen sie nun mit einer Resolution im Scheuer-Ministerium ein Umdenken anstoßen.

In Landau hat der Mobilitätsausschuss die Resolution vorberaten. Am Dienstag, 4. Mai, wird der Stadtrat sie aller Voraussicht nach beschließen.