Edenkoben. Der „Historische Weinlehrpfad“ in Edenkoben, der 1976 eingeweiht wurde und der viele Jahre eine Alleinstellung in der Region hatte, ist in die Jahre gekommen. Deswegen sucht die Stadt jetzt Paten, um ihn wieder auf Vordermann bringen zu können.

Wagen, Fässer, Keltern und andere Gerätschaften sind Wind und Wetter ausgesetzt, die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Es mussten bereits Fässer und Arbeitsgeräte abgebaut und entsorgt werden. Im vergangenen Jahr begann die Suche nach gut erhaltenen Weinbaugerätschaften über Kontakte und Anzeigen. Dadurch konnte die Stadt in den Besitz von Fuhrwagen, großen und kleinen Fässern sowie diversen Keltern kommen. Diese werden nun vom städtischen Bauhof für einen Standort entlang des Weinlehrpfads aufbereitet.

Damit die Geräte später in Ordnung gehalten werden können, bittet die Stadt Vereine, Firmen oder Privatpersonen, eine Patenschaft zu übernehmen. Pflegemittel, Farben, Öle und Arbeitsmittel stellt der Bauhof zur Verfügung. Größere Reparaturen wird der Bauhof erledigen. Die Übernahme einer Patenschaft wird – muss aber nicht – durch einen Hinweis am Gerät kenntlich gemacht. rhp