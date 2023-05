Die Stadt Edenkoben hat neuerdings eine Seniorenbeauftragte. Petra Feig wird sich künftig um die Sorgen und Nöte der älteren Menschen kümmern. Zu ihrer Zielgruppe gehören zwischen 1500 und 2000 Bürger, wie Ratsmitglied Norbert Lingenfelder (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung feststelle und auf bestehende Angebote hinwies, etwa den Seniorentreff. Petra Feig, verheiratet und Mutter eines Sohnes, möchte zunächst Strukturen aufbauen. „Eine erste Aufgabe wird es für mich sein, zwischen den älteren Menschen und den Verantwortlichen Personen in der Stadt- sowie der Verbandsgemeindeverwaltung zu vermitteln und Hilfestellung zu geben“, so die 52-Jährige, die in Edenkoben die Generalagentur einer Versicherungsgesellschaft leitet.